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Полиция проверяет нападение на чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Фото Полиция проверяет нападение на чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов
Фото Полиция проверяет нападение на чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске двое сотрудников городской администрации пострадали при изъятии электросамокатов от нападения представителей кикшеринговой фирмы.

Пострадавшие при нападении сотрудников кикшеринга представители мэрии подали заявления в полицию. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

Мэрия Новосибирска 13 мая начала изымать с улиц города незаконно припаркованные самокаты. Пока прошло два таких рейда, однако уже есть пострадавшие – сотрудники городской администрации. На них напали представители кикшеринга.

«Ситуацию назвать нормальной нельзя. Мы обращались неоднократно к операторам, чтобы начать летний сезон, договорившись о правилах поведения, о местах, где должны размещаться самокаты. Одна из компаний игнорирует призывы и не исполняет наши требования. Эту работу необходимо продолжить и в правовом поле разрешать все коллизии. Мы не против бизнеса, это всё интересно, к тому же делает привлекательным город для туристов, но правила должны соблюдаться», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Представители городской администрации неоднократно подчеркивали, что рады новому бизнесу в городе, однако он должен вестись законно. Однако пока кикшеринг не выполняет требования мэрии, которые обоснованы российским законодательством. Согласно закону, все электросамокаты должны размещаться на специальных зарегистрированных парковках. В Новосибирске эти требования не соблюдаются.

В мэрии Новосибирска отметили, что сервис по аренде электросамокатов представлен в городе двумя компаниями – Whoosh и Urent. В 2021 году обе компании отработали весь сезон без оформления разрешений на использование земельных участков для организации парковок. В преддверии сезона-2022 руководителям компаний было рекомендовано заблаговременно проработать этот вопрос с профильным департаментом мэрии Новосибирска. Однако 4 апреля предприниматели открыли сезон проката электросамокатов без разрешений.

Представителей обеих компаний предупредили, что в случае несоблюдения требований законодательства после 4 мая мэрия предпримет принудительные меры по освобождению муниципальной земли от незаконно размещенных там самокатов. К этому моменту компания Whoosh оформила 28 парковок.

13 мая департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с представителями районных администраций провел рейд, в ходе которого было изъято 8 электросамокатов. При этом представители компании Urent напали на сотрудницу департамента.

В субботу, 14 мая, рейды продолжились. На ул. Большевистской, 12 было изъято 113 электросамокатов. При оформлении протокола представители компании Urent также активно препятствовали исполнению служебных обязанностей сотрудников мэрии и районных администраций. Чиновникам пришлось дважды вызывать полицию.

Глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин рассказал, что в субботу региональный директор компании Urent взломал замок автомобиля, в котором находились уже изъятые самокаты, и начал их вытаскивать. При попытке пресечь эти действия пострадал заместитель главы администрации Октябрьского района. Сотрудники кикшеринга преградили своими машинами дорогу ГАЗели с изъятыми самокатами. Нарушение общественного порядка удалось пресечь только после прибытия третьего экипажа полиции», – сказал Витухин.

К 17 мая компания Urent подала 118 заявлений на организацию парковок.

Пострадавшие сотрудники мэрии Новосибирска обратились в полицию. Как рассказали Сиб.фм в городской администрации, они вызвали полицейских на место происшествия. В отношении сотрудников компании Urent были составлены 2 протокола.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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