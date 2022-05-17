Полиция проверяет нападение на чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске двое сотрудников городской администрации пострадали при изъятии электросамокатов от нападения представителей кикшеринговой фирмы.

Пострадавшие при нападении сотрудников кикшеринга представители мэрии подали заявления в полицию. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

Мэрия Новосибирска 13 мая начала изымать с улиц города незаконно припаркованные самокаты. Пока прошло два таких рейда, однако уже есть пострадавшие – сотрудники городской администрации. На них напали представители кикшеринга.

«Ситуацию назвать нормальной нельзя. Мы обращались неоднократно к операторам, чтобы начать летний сезон, договорившись о правилах поведения, о местах, где должны размещаться самокаты. Одна из компаний игнорирует призывы и не исполняет наши требования. Эту работу необходимо продолжить и в правовом поле разрешать все коллизии. Мы не против бизнеса, это всё интересно, к тому же делает привлекательным город для туристов, но правила должны соблюдаться», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Представители городской администрации неоднократно подчеркивали, что рады новому бизнесу в городе, однако он должен вестись законно. Однако пока кикшеринг не выполняет требования мэрии, которые обоснованы российским законодательством. Согласно закону, все электросамокаты должны размещаться на специальных зарегистрированных парковках. В Новосибирске эти требования не соблюдаются.

В мэрии Новосибирска отметили, что сервис по аренде электросамокатов представлен в городе двумя компаниями – Whoosh и Urent. В 2021 году обе компании отработали весь сезон без оформления разрешений на использование земельных участков для организации парковок. В преддверии сезона-2022 руководителям компаний было рекомендовано заблаговременно проработать этот вопрос с профильным департаментом мэрии Новосибирска. Однако 4 апреля предприниматели открыли сезон проката электросамокатов без разрешений.

Представителей обеих компаний предупредили, что в случае несоблюдения требований законодательства после 4 мая мэрия предпримет принудительные меры по освобождению муниципальной земли от незаконно размещенных там самокатов. К этому моменту компания Whoosh оформила 28 парковок.

13 мая департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с представителями районных администраций провел рейд, в ходе которого было изъято 8 электросамокатов. При этом представители компании Urent напали на сотрудницу департамента.

В субботу, 14 мая, рейды продолжились. На ул. Большевистской, 12 было изъято 113 электросамокатов. При оформлении протокола представители компании Urent также активно препятствовали исполнению служебных обязанностей сотрудников мэрии и районных администраций. Чиновникам пришлось дважды вызывать полицию.

Глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин рассказал, что в субботу региональный директор компании Urent взломал замок автомобиля, в котором находились уже изъятые самокаты, и начал их вытаскивать. При попытке пресечь эти действия пострадал заместитель главы администрации Октябрьского района. Сотрудники кикшеринга преградили своими машинами дорогу ГАЗели с изъятыми самокатами. Нарушение общественного порядка удалось пресечь только после прибытия третьего экипажа полиции», – сказал Витухин.

К 17 мая компания Urent подала 118 заявлений на организацию парковок.

Пострадавшие сотрудники мэрии Новосибирска обратились в полицию. Как рассказали Сиб.фм в городской администрации, они вызвали полицейских на место происшествия. В отношении сотрудников компании Urent были составлены 2 протокола.