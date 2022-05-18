В Новосибирске мастера "Техностроя" осудят за падение сварщика с высоты 3 метров

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Октябрьский суд Новосибирска рассмотрит дело 25-летнего мастера компании "Технострой", который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Новосибирские следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении сотрудника строительной компании "Технострой". Ему вменяется нарушение правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года на стройке объекта по улице 2-ая Обская в Октябрьском районе города Новосибирска. Сварщик поднялся на высоту 3 метра без страховки, однако во время выполнения работ потерял сознание и упал на фундаментную плиту. После случившегося он был госпитализирован в больницу.

Как говорится в материалах дела, сварщик работал при отсутствии защитных ограждений и страховочных средств индивидуальной защиты. Отмечается, что мастер должен был следить за соблюдением правил техники безопасности на строительной площадке.

Обвиняемый вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела.

Напомним, 1 февраля при строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске погиб мужчина. По словам медиков, он сорвался с высоты около 60 метров.