В Новосибирске мужчина зарубил приятеля саблей

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Пьяный 62-летний житель Новосибирска убил своего знакомого сувенирной саблей.

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 62-летнего местного жителя, который убил собутыльника сувенирной саблей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Новосибирске ночью 7 марта 2022 года. Следствие установило, что в ту ночь обвиняемый выпивал вместе с приятелем. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в жестокую расправу. 62-летний пьяный новосибирец нанес своему собутыльнику 10 ударов сувенирной саблей. На этом мужчина не ограничился и еще 19 раз ударил свою жертву неизвестным предметов.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый решил спрятать труп и даже успел вынести тело из квартиры, однако ему помешала соседка. Женщина увидела происходящее и вызвала полицию.

Несмотря на все обстоятельства, известные следствию, обвиняемый вину не признал. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». По данной статье мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело будет передано в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском мужчина толкнул 29-летнюю женщину и случайно убил ее.