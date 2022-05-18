Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске мужчина зарубил приятеля саблей

Фото В Новосибирске мужчина зарубил приятеля саблей
Фото В Новосибирске мужчина зарубил приятеля саблей

Фото pixabey

Пьяный 62-летний житель Новосибирска убил своего знакомого сувенирной саблей.

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 62-летнего местного жителя, который убил собутыльника сувенирной саблей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Новосибирске ночью 7 марта 2022 года. Следствие установило, что в ту ночь обвиняемый выпивал вместе с приятелем. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в жестокую расправу. 62-летний пьяный новосибирец нанес своему собутыльнику 10 ударов сувенирной саблей. На этом мужчина не ограничился и еще 19 раз ударил свою жертву неизвестным предметов.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый решил спрятать труп и даже успел вынести тело из квартиры, однако ему помешала соседка. Женщина увидела происходящее и вызвала полицию.

Несмотря на все обстоятельства, известные следствию, обвиняемый вину не признал. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». По данной статье мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело будет передано в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском мужчина толкнул 29-летнюю женщину и случайно убил ее.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79724
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20631
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17403
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
15024
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14985
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13262
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
13070
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм