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В Новосибирской области 355 жителей оштрафованы на 1,1 млн рублей за разведение огня

Фото В Новосибирской области 355 жителей оштрафованы на 1,1 млн рублей за разведение огня
Фото В Новосибирской области 355 жителей оштрафованы на 1,1 млн рублей за разведение огня

Фото "МК в Новосибирске"

В Новосибирской области 355 человек оштрафованы за нарушение противопожарного режима, общая сумма штрафов составила более 1 миллиона рублей.

Более 1500 административных протоколов составлено в Новосибирской области за нарушения пожарной безопасности. В отношении 355 человек суды приняли решения о назначении денежных штрафов на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также в Новосибирской области в отношении жителей шести районов возбуждены уголовные дела за уничтожение садовых домов, участков и зелёных насаждений. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем и поджог сухой травы.

Так, в Мошковском районе сгорели строения и имущество 13 садовых участков, в Болотнинском районе — уничтожено огнем восемь жилых домов, в Доволенском районе сгорели 19 надворных построек.

Кром того, горели дачи и дома в Коченевском и Северном районах области.

В настоящее время ведется активный розыск данных лиц – их ждет уголовное наказание. Кроме того, в Северном и Венгеровском районах уничтожено более 140 га лесных насаждений, а также нанесен ущерб лесопосадкам на сумму свыше 1,6 млн рублей", — рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, в Новосибирской области с 16 по 25 мая установлен особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В период особого противопожарного режима в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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