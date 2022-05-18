В сервисе по прокату самокатов Urent заявили, что не били чиновников в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Много шума наделала история с конфликтом чиновников и сотрудников сервиса по прокату самокатов Urent в Новосибирске. Эвакуация, как сообщили в мэрии, закончилась нападением. Однако в прокатном сервисе эту информацию отрицают.

Вчера, 17 мая, в мэрии Новосибирска рассказали, чем закончился13 мая рейд по эвакуации брошенных самокатов. Как уверяют в городской администрации, представители кикшеринга напали на чиновников с кулаками. В итоге ревизоры вынуждены были даже обратиться в полицию.

В компании Urent представили своё видение ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Никакого сопротивления сотрудники компании во время рейда не оказывали — все мероприятие проводилось под камерами журналистов. Сотрудники полиции приехали на место после оформления протокола изъятия чиновниками",

- сообщили в компании по прокату самокатов.

В Urent, напротив, уверяют, что травмы получил как раз их сотрудник. Пока же представители сервиса решили убрать с улиц Новосибирска самокаты, до получения внятного объяснения новых правил парковки.