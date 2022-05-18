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Жителю Новосибирска суд отказал в иске на 50 тысяч к OZON из-за отмены заказа

Фото Жителю Новосибирска суд отказал в иске на 50 тысяч к OZON из-за отмены заказа
Фото Жителю Новосибирска суд отказал в иске на 50 тысяч к OZON из-за отмены заказа

Фото: OZON.ru

В Дзержинском районном суде рассмотрели иск жителя Новосибирска к интернет-магазину OZON.ru: Артём Черевцов не получил постеры «Звёздных воинов» и «Стажей галактики» и потребовал за это 50 тысяч рублей. Однако получить солидную сумму ему так и не удалось.

В ноябре прошлого года Артём Черевцов сделал заказ на сайте OZON.ru. Мужчина решил себя порадовать большим количеством покупок: в заказе были шуруповерт, отвертки, кабели, сверла, нож сапожный, кабели для зарядки телефонов. А для души Артём заказал и постеры с изображением персонажей «Звездных войнов», «Крестного отца», «Стражей галактики» и «Человека-паука». Покупка тянула на 3 413 рублей.

В тот же день Артём узнал, что этих "товаров нет в наличии". Сначала разгневанный покупатель написал претензию в ООО ″Интернет решения″ с требованием предоставить ему заказанный товар. Получив отказ, в ноябре прошлого года Черевцов отправился в Дзержинский районный суд.

С ООО ″Интернет решения″ разочарованный покупатель потребовал выплатить неустойку в сумме 1 167,34 руб. и денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Судом рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителей по иску Черевцова А.К. к ООО ″Интернет решения″, вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Решение ещё не вступило в законную силу",

– сообщили в Дзержинском районном суде.

У разочарованного покупателя есть возможность обжаловать решение, вот только к заветной покупке Артёма Черевцова это не приблизит.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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