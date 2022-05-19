22-летний пешеход погиб под колёсами грузовика в Новосибирской области

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Новосибирской области

Водитель грузовика насмерть сбил 22-летнего искитимца на Чуйском тракте.

В ночь с 18 на 19 мая на одной из дорог Новосибирской области произошло смертельное ДТП: около четырёх часов утра на автомобильной трассе Р-256 «Чуйский тракт» грузовой автомобиль сбил 22-летнего пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, за рулём МАЗа находился водитель 1984 года рождения. Он ехал со стороны Новосибирска к Барнаулу, в попутном направлении по трассе двигался и пешеход — житель Искитима 22 лет.

В результате аварии искитимец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа устанавливают полные обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что пешеход перемещался по автомобильной трассе без световозвращающих элементов на одежде.

Ранее Сиб.фм рассказывал о смертельных ДТП с участием грузовых автомобилей на территории Новосибирской области.