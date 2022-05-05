Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске

Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске
Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске

Фото: pixabay.com, пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

4 мая с разницей в 1,5 часа в Новосибирске произошли два смертельных ДТП с участием грузовиков. Жертвой одного из них стал мужчина, который находился на тротуаре. Подробнее об этих и других трагических инцидентах с грузовыми автомобилями в городе читайте в подборке на Сиб.фм.

Утром в среду, 4 мая, в разных районах Новосибирска с разницей в 1,5 часа произошли два смертельных ДТП с участием грузовых автомобилей.

В 08 часов 35 минут водитель Foton Auman в Октябрьском районе сбил 51-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.

Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске 2

В 10:00 часов уже в Дзержинском районе автомобилист за рулём КамАЗ сбил 83-летнего пешехода. В момент трагедии крупногабаритный автомобиль двигался задним ходом по дворовой территории.

Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске 3

Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске 4

Оба мужчины от полученных травм скончались на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Ещё одно смертельное ДТП с грузовиком произошло в городе 21 марта 2022 года. Водитель MAN в Центральном районе сбил 84-летнюю пенсионерку.

В ГИБДД сообщали, что пожилая женщина оказалась под колёсами на пересечении Красного проспекта с улицей Фрунзе, когда переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Фото Убийцы на колёсах: подборка смертельных ДТП с грузовиками в Новосибирске 5

Другое завершившееся трагически ДТП случилось 30 сентября 2021 года. Водитель самогруза Isuzu в Ленинском районе сбил женщину 1980 года рождения, когда та шла по тротуару с двухлетней дочерью. Девочка получила перелом руки и была доставлена в больницу.

Мужчина объяснил, что не заметил пешеходов. Его передвижение по тротуару было нарушением, пишет «МК в Новосибирске».

Напомним, 30 марта водитель грузовика Isuzu спровоцировал в Советском районе Новосибирска массовое ДТП. Мужчине стало плохо за рулём, он потерял управление и столкнулся с двумя легковыми автомобилями — Kia и LADA. Инцидент обошёлся без жертв.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
ДТП
ГИБДД
Новосибирск
грузовик
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28637
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27081
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17995
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14943
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14372
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13673
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13513
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска