26 % жителей Новосибирска заявили об отсутствии денег на отпуск

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26 % опрошенных жителей Новосибирска признались, что не имеют средств, чтобы уехать в отпуск, сообщили 19 мая в SuperJob.

Сумма, которую среднестатистический россиянин может позволить себе потратить на 7 дней отпуска, по сравнению с 2021 годом практически не изменилась, а бюджет на неделю идеального отдыха вырос почти на 20 %, выяснили в ходе опроса в сервисе высокооплачиваемой работы SuperJob.

Новосибирск оказался на восьмом месте по фактическому бюджету на отпуск. Горожане, как и в прошлом году, готовы потратить на него 35 000 рублей.

Запрос к уровню расходов на недельный отдых у новосибирцев сейчас составляет 150 000 рублей: на 10 000 рублей больше, чем годом ранее. При этом у 26 % горожан деньги на отпуск отсутствуют вовсе.

«В прошлом году так отвечали 28 % опрошенных в городе», — отметили в SuperJob.

Самый щедрый бюджет на отпуск в Москве. В среднем на 7 дней отдыха там готовы потратить 50 000 рублей. Сумма, необходимая на идеальный отдых, в столице России тоже самая большая — 175 000 рублей.

Напомним, что Минтруд РФ ранее сделал важное заявление по поводу отпуска в 2022 году. Граждане, которые заболели во время отдыха, вправе перенести его или продлить.