Бастующих водителей мусоровозов «ЭкоТранс-Н» пригласили на приём к замгубернатора Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Забастовка водителей мусоровозов «Эко Транс-Н» привела к тому, что её будут разбирать на приёме у заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

Сегодня, 19 мая, ровно месяц, как водители мусоровозов "ЭкоТранс-Н" начали свою забастовку. Сначала им не выдали грузовые машины с необходимыми техническими параметрами, а потом сотрудники мусорного предприятия также потребовали повышения зарплаты.

В итоге после месяца забастовки водители мусоровозов получили копейки: они приходят в ангар по адресу 2-й Воинский проезд, 42/2, получают отметку о явке, проходят медосмотр, но потом просиживают свою смену. Недовольные шофёры решили действовать.

"Ну нам выплатили мизер, копейки, копьё... Там нет даже третьей части оклада, и четвёртой, и пятой. Поэтому мы решили создать свой профсоюз и призвать к ответу работодателя, нашего гендиректора Калачева, – поделился водитель мусоровоза в простое Артём. – Мы будем требовать вернуть нам наши условия труда. Если нужно, мы пойдём и в суд".

Впрочем, пока на бездействие водителей в прокуратуру пожаловался как раз руководитель «Эко Транс-Н». Правоохранители принимать меры отказались, а вот бастующие добрались уже до заместителя губернатора.

«На 20 мая в четыре часа назначена встреча с Сергеем Николаевичем Сёмкой. Водители после того, как создали профсоюз, обратились к заместителю губернатора. Они хотят показать, что ситуация не такая: у них забастовка, и они не хотят работать. Они заявляют о нарушении условий труда»,

- говорит исполнительный директор ГК «Арктика Сити» Александр Волков.

Водители «Эко Транс-Н» подтвердили, что их главная задача – продолжить работать на тех же машинах и сохранить оплату труда на прежнем уровне. Насколько это удастся – покажет завтрашняя встреча.