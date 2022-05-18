«Получили копьё»: продолжающие забастовку водители мусоровозов «ЭкоТранс-Н» пойдут в суд

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Водители мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске получили первую зарплату с момента начала забастовки. После этого они создали профсоюз и хотят идти в суд отстаивать свои права.

Свою забастовку водители мусоровозов "ЭкоТранс-Н" начали ровно месяц назад: 19 апреля они пришли на работу не получили своих машин и объявили, что работать не будут, пока им не дадут хорошие грузовики и не поднимут зарплаты.

С тех самых пор много воды утекло. В Новосибирске объявили режим повышенной готовности. Регоператор "Экология-Новосибирск" был вынужден искать новых подрядчиков, попробовав сначала уговорить работать сотрудников подконтрольной фирмы.

"Машины, которые нам дали, не оборудованы ни лопатками, ни метёлками. Они не проезжают по узким дворам. Мы не вывезли в эти три дня запланированный объём. Мы не отказываемся выйти на работу, но все машины стоят заблокированы, условия для работы нам не предоставляются", – отвечали забастовщики.

Им предлагали и Mersedes и другие грузовые автомобили, но водители мусоровозов проявили сплочённость, заявив, что 28 машин на всех не хватит, и нужно вернуть все экипажи.

Худо-бедно регоператор нашёл выход из ситуации: в "Экологии-Новосибирск" заявили, что нашли желающих работать и вполне обойдутся без сотрудников, устроивших забастовку.

Вот уже почти месяц водители мусоровозов приходят в ангар по адресу 2-й Воинский проезд, 42/2, получают отметку об явке, проходят медосмотр... И ничего не делают. Бастующие были уверены, что получат полную зарплату, но она оказалась гораздо меньше их ожиданий.

"Ну нам выплатили мизер, копейки, копьё... Там нет даже третьей части оклада, и четвёртой, и пятой. Поэтому мы решили создать свой профсоюз и призвать к ответу работодателя, нашего гендиректора Калачева,

– поделился водитель мусоровоза в простое Артём. – Мы будем требовать вернуть нам наши условия труда. Если нужно, мы пойдём и в суд".

В суде водители мусоровозов намерены требовать выплаты зарплаты, а также предоставления условий труда, которые были оговорены, когда сотрудников "Эко Транс-Н" принимали на работу. Для коллективного иска бастующие сейчас собирают подписи.