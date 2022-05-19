Чёрный дым от пожара заметили жители Новосибирска утром 19 мая

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»
Новосибирцы сообщили о чёрном облаке дыма от пожара в Октябрьском районе.
Утром 19 мая в Новосибирске зафиксировали ещё один пожар. Огонь увидели недалеко от улицы Нижегородской, пролегающей в Октябрьском районе. Информацию о возгорании и видео опубликовали в сообществе «АСТ-54».
«Облако чёрного дыма видно даже жителям Первомайского района», — отметили в соответствующем посте.
На записи, которую сделали на автомобильный видеорегистратор, видно, как с территории, на которой расположены частные дома, валит густой дым чёрного цвета.
На момент написания публикации дополнительной информации о причинах и последствиях пожара нет.
Как ранее писал Сиб.фм, вечером 18 мая в сгоревшей квартире в Кировском районе нашли два трупа со следами насильственной смерти.
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