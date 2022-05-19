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Чёрный дым от пожара заметили жители Новосибирска утром 19 мая

Фото Чёрный дым от пожара заметили жители Новосибирска утром 19 мая
Фото Чёрный дым от пожара заметили жители Новосибирска утром 19 мая

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

Новосибирцы сообщили о чёрном облаке дыма от пожара в Октябрьском районе.

Утром 19 мая в Новосибирске зафиксировали ещё один пожар. Огонь увидели недалеко от улицы Нижегородской, пролегающей в Октябрьском районе. Информацию о возгорании и видео опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«Облако чёрного дыма видно даже жителям Первомайского района», — отметили в соответствующем посте.

На записи, которую сделали на автомобильный видеорегистратор, видно, как с территории, на которой расположены частные дома, валит густой дым чёрного цвета.

На момент написания публикации дополнительной информации о причинах и последствиях пожара нет.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 18 мая в сгоревшей квартире в Кировском районе нашли два трупа со следами насильственной смерти.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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