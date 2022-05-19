McDonald's продаст рестораны текущему лицензиату из Сибири Говору

Густаво Зырянов / Сиб.фм

McDonald's продаст свои российские рестораны лицензиату Александру Говору.

Американская компания McDonald's продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Сейчас он управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске и других сибирских городах.

«После объявления об окончательном уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи с текущим Александром Говором», – говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что в соответствии с подписанным соглашением бизнесмен будет управлять ресторанами быстрого питания под новым брендом.

Александр Говор – владелец компании «ГиД». Через нее он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Кемерове, Томске, Красноярске и других.

Представители американской компании сообщили, что необходимые стадии согласования сделки будут завершены в ближайшие недели. Согласно договору, для всех сотрудников McDonald's будут сохранены рабочие места на аналогичных условиях как минимум на два года.

Как пишет РИА Новости, Говор пообещал финансировать зарплату работников и все обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.