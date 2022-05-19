Мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос продажи стадиона «Спартак»

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Вопрос продажи стадиона «Спартак» в мэрии Новосибирска не рассматривается, заявил 19 мая глава города Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 мая заявил, что в городской администрации не рассматривают вопрос продажи стадиона «Спартак».

«Вопрос о финансировании содержания стадиона «Спартак» сегодня [на повестке] есть, но вопроса о продаже пакета акций, которые принадлежат муниципалитету, нет», — сказал он в ходе «Часа с мэром» в четверг.

Напомним, о том, что городские власти рассматривают возможность продажи «Спартака» для сокращения расходов, 18 мая сообщил глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.

В настоящее время городу принадлежат 43,6 % уставного капитала стадиона.