Мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос продажи стадиона «Спартак»

Фото: Flamp / 2ГИС
Вопрос продажи стадиона «Спартак» в мэрии Новосибирска не рассматривается, заявил 19 мая глава города Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 мая заявил, что в городской администрации не рассматривают вопрос продажи стадиона «Спартак».
«Вопрос о финансировании содержания стадиона «Спартак» сегодня [на повестке] есть, но вопроса о продаже пакета акций, которые принадлежат муниципалитету, нет», — сказал он в ходе «Часа с мэром» в четверг.
Напомним, о том, что городские власти рассматривают возможность продажи «Спартака» для сокращения расходов, 18 мая сообщил глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.
В настоящее время городу принадлежат 43,6 % уставного капитала стадиона.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают