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Мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос продажи стадиона «Спартак»

Фото Мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос продажи стадиона «Спартак»
Фото Мэрия Новосибирска не рассматривает вопрос продажи стадиона «Спартак»

Фото: Flamp / 2ГИС

Вопрос продажи стадиона «Спартак» в мэрии Новосибирска не рассматривается, заявил 19 мая глава города Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 мая заявил, что в городской администрации не рассматривают вопрос продажи стадиона «Спартак».

«Вопрос о финансировании содержания стадиона «Спартак» сегодня [на повестке] есть, но вопроса о продаже пакета акций, которые принадлежат муниципалитету, нет», — сказал он в ходе «Часа с мэром» в четверг.

Напомним, о том, что городские власти рассматривают возможность продажи «Спартака» для сокращения расходов, 18 мая сообщил глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.

В настоящее время городу принадлежат 43,6 % уставного капитала стадиона.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
Локоть
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