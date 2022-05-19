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Новосибирские врачи рассказали, как спасти жизнь выпавшему из окна 17-этажки ребёнку

Фото Новосибирские врачи рассказали, как спасти жизнь выпавшему из окна 17-этажки ребёнку
Фото Новосибирские врачи рассказали, как спасти жизнь выпавшему из окна 17-этажки ребёнку

Коллаж Сиб.фм

Резонансный случай падения ребёнка из окна 17-этажного дома на улице Одоевского в Новосибирске широко обсуждается в социальных сетях – врачи рассказали, что нужно делать, чтобы не навредить выпавшему из окна ребёнку.

Это необычное происшествие случилось 18 мая на улице Одоевского. Прохожие заметили ребенка на подоконнике второго этажа и попытались предотвратить трагедию, привлекая внимание жильцов дома. Некоторое время неравнодушные новосибирцы кричат под окнами дома и смотрят вверх, а потом подбегают к подъезду, чтобы войти внутрь. Но ребенок все-таки падает из окна.

Во время падения прохожие пытаются поймать малыша, но он ударяется о перила и падает в подвал. Одна из свидетелей происшествия побежала за ребенком и вынесла его на руках.

В этой истории годовалый малыш чудом остался жив, и даже, как рассказывают очевидцы, не получил значительных травм.

Впрочем, в этой ситуации ребёнок остался жив не благодаря, а вопреки. Врачи говорят, что поднимать упавшего до приезда машины скорой помощи – нельзя.

«Для начала нужно подойти и посмотреть. Необходимо устранить причины, способствующие смерти. То есть, если есть кровотечение, то нужно остановить кровотечение. Если есть асфиксия, сдавило шею, или рвотные массы во рту, нужно попытаться освободить дыхательные пути, -

поясняет главный врач Новосибирской станции скорой помощи Александр Балабушевич. – Но больше делать ничего не нужно. Поднимать ребёнка не надо».

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, упавший со второго этажа в Первомайском районе ребёнок сейчас дома, но это не связано с тем, что стоявшие под окном люди пытались его спасти.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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