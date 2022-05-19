Один человек погиб при обстреле Курской области украинскими нацистами

Фото t.me / Роман Старовойт

Утром 19 мая мирный житель погиб в Курской области при обстреле поселка со стороны Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших в поселке Тёткино, который утром в четверг обстреляли украинские боевики.

«Очередная атака врага на Тёткино, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что погибшим оказался водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Украинские боевики нанесли несколько ударов по этому заводу.

Кроме того, из-за обстрела разрушены несколько домов, в поселке ликвидируют возгорание. Оперативники нашли несколько неразорвавшихся снарядов. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Губернатор Курской области пообещал оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь.

Напомним, поселок Тёткино, который находится на границе с Сумской областью Украины, подвергается обстрелам двое суток подряд. Накануне украинские нацисты нанесли удар по сахарному заводу.

В ночь на 12 мая при обстреле со стороны Украины погиб 18-летний житель Белгородской области.