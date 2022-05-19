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«По одному делу»: чем закончились допрос депутата Картавина и задержание тёщи Бойко в Новосибирске

Фото «По одному делу»: чем закончились допрос депутата Картавина и задержание тёщи Бойко в Новосибирске
Фото «По одному делу»: чем закончились допрос депутата Картавина и задержание тёщи Бойко в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Силовики сегодня, 19 мая, навестили сразу нескольких представителей оппозиции в Новосибирске: правоохранители пообщались с тёщей эмигрировавшего в Грецию депутата Сергея Бoйко, а Антон Картавин побывал на допросе у московских следователей.

О том, что утром 19 мая начался обыск у депутата Совета депутатов Новосибирска Антона Картавина, в социальных сетях сообщила коллега оппозиционного парламентария Светлана Каверзина. После задержанный народный избранник почти на весь день пропал для связи.

Оказалось, что для допроса с Антоном Картавиным приезжали даже московские следователи. Посетили силовики и других представителей оппозиции.

«Обыск у Антона был утром, потом был допрос. Его допрашивали в качестве свидетеля по делу ФБK*. При обыске, как водится, изъяли телефон, технику и даже какие-то документы Горсовета и его рабочую переписку, как депутата, — рассказала Сиб.фм юрист, коллега оппозиционных депутатов Ольга Нечаева.

– Также, насколько нам известно, были обыски у брата и тёщи Сергея Бoйко. К брату попал адвокат, происходит допрос, а что касается его тёщи, то её найти не удалось, неизвестно её местонахождение».

Помощникам депутата сообщили, что тёщу Сергея Бoйко отпустили, но пока они её не нашли. Обыски сегодня также пытались провести у помощницы оппозиционного депутата Елены Носковец.

«Но он не состоялся из-за отсутствия собственника. Она живёт в частном доме, насколько я понимаю, и там не провели обыск в связи с её отсутствием: она написала, что мама не пустила. Пока ещё всё не закончилось, но можно предполагать, что это всё связано с одним делом», — резюмировала Ольга Нечаева.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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