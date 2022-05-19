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Обыски прошли у депутата горсовета Новосибирска Картавина

Фото Обыски прошли у депутата горсовета Новосибирска Картавина
Фото Обыски прошли у депутата горсовета Новосибирска Картавина

Фото со страницы Антона Картавина ВКонтакте

19 мая стало известно об обыске у депутата Антона Картавина.

Утром 19 мая появилась информация о проведении обыска у депутата Совета депутатов Новосибирска Антона Картавина. Об этом сообщила депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина на своей странице ВКонтакте.

Она уточнила, что в качестве причины обыска озвучили «экстремистскую деятельность», на которую якобы указывает связь Антона Картавина с одним из некоммерческих фондов.

На момент публикации в социальных сетях самого Антона Карсавина информации о прошедшем обыске не появилось.

Как сообщал Сиб.фм ранее, саму Светлану Каверзину освободили из-под ареста только 15 мая. 9 числа её арестовали на семь суток за «организацию незаконного мероприятия» — депутат провела в спецприёмнике полный срок.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Совет депутатов Новосибирска
обыск
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