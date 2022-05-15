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общество

В Новосибирске депутата горсовета Светлану Каверзину освободили из-под ареста

Фото В Новосибирске депутата горсовета Светлану Каверзину освободили из-под ареста
Фото В Новосибирске депутата горсовета Светлану Каверзину освободили из-под ареста

Фото со страницы Светланы Каверзиной во «ВКонтакте»

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина больше не находится под арестом, об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте» 15 мая.

В воскресенье, 15 мая, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину отпустили из спецприёмника. Об этом она сообщила на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, я дома! Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня: приносил передачки, вёл мои соцсети, разгребал проблемы на округе и т.д.», — написала она в посте.

Освободившись из-под ареста, депутат решила немедленно взяться за работу. Сначала запланировала разбор документов, а затем — объезд округа.

Напомним, что под арест на 7 суток Каверзина попала в начале мая за организацию незаконной акции. Она не только лично решилась на участие в ней, но и призывала присоединиться других.

Адвокат депутата оперативно обжаловала арест, но Каверзина провела в спецприёмнике полный срок.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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