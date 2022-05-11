Адвокат обжаловала арест депутата Каверзиной в Новосибирске

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Защита новосибирского депутата Светланы Каверзиной обжаловала ее задержание.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина арестована на 7 суток за организацию незаконного мероприятия. Адвокат оппозиционного политика обжаловала ее арест. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента Новосибирской области.

«11.05.2022 в Советский районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление Советского районного суда г. Новосибирска от 09.05.2022 в отношении Каверзиной С.В., которым она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного ареста сроком на 7 суток с отбыванием в Специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по г. Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.

Депутата арестовали 9 мая за организацию и призывы выходить на незаконное мероприятие. В начале мая она начала публиковать в своих соцсетях призывы к жителям Новосибирска принять участие в данном мероприятии.

Через два дня ее предупредили о незаконности действий в прокуратуре. На это депутат заявила в соцсетях, что осознает неправомерность своего поступка и готова к последствиям. Однако сейчас защита Каверзиной просить отменить постановление суда и прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения.

Сама Каверзина тем временем жалуется на условия содержания в спецприемнике. В обращении к уполномоченной по правам человека Нине Шабалиной она утверждает, что в там недостаточно тепло, вода не надлежащего качества, а еще в учреждении давно не было ремонта.

Кроме того, депутат пожаловалась, что ей неудобно спать на казенном матрасе и подушках.