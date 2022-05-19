Повар из Новосибирска попала в телепрограмму «Битва шефов» на «Пятнице»

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Сибирячка Любовь Харитонова выступила в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».

Новосибирский повар покорила шефа Агзамова своим салатом «Гнездо глухаря» в кулинарном шоу на «Пятнице».

Пенсионерка из Новосибирска, бывший повар местного завода Любовь Харитонова приняла участие в шоу «Битва шефов», которое транслирует телеканал «Пятница». Она попала в команду Рената Агзамова, известного кондитера и телеведущего. Жительница Новосибирска покорила привередливого наставника салатом «Гнездо глухаря», приготовленным по особому рецепту.

Выпуск с участием повара из Новосибирска вышел на «Пятнице» вечером 18 мая. На отборочный тур сибирячка принесла салат «Гнездо глухаря», который высоко оценили оба шефа – Константин Ивлев и Ренат Агазмов. Известный кондитер и вовсе заявил, что ей удалось «абсолютно филигранно довести все до вкуса». Оба судьи звали Любовь в свою команду, однако женщина выбрала Агзамова.

В следующем испытании участники шоу должны были приготовить старинное блюдо «Тельное» – котлету из филе рыбы с грибами в форме полумесяца. Затем члены команды Агзамова готовили кулебяку с лососем, шпинатом и яйцом. Это блюдо новосибирского повара раскритиковал ресторатор Константин Ивлев.

«На вид «не алё», на вкус – «позвони мне, позвони», – заявил Ивлев.

Решение о том, кто покинет шоу, принимали шеф-повара конкурирующих команд. Любови Харитоновой не удалось выйти в финал шоу – Ивлев решил, что она должна выбыть из команды на втором этапе. На это женщина отреагировала спокойно. Она отметила, что не расстроилась такому решению шефа, так как на шоу очень сильные участники.