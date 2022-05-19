Робототехники из лицея Новосибирска заняли второе место во всероссийских соревнованиях

Фото предоставлено лицеем №22

Школьники-робототехники из Новосибирска стали вторыми на общероссийских соревнованиях по подводной робототехнике во Владивостоке.

7 мая завершились восьмые Всероссийские соревнования по подводной робототехнике, которые в 2022 году впервые провели в новом здании Дальневосточного морского тренажёрного центра МГУ имени адмирала Невельского. Новосибирск представили четыре команды: по две из лицея №22 «Надежда Сибири» и детского технопарка «Кванториум». Юные конструкторы и программисты из лицея вернулись в город с серебром в младшей и старшей категориях.

В 2022 году на состязаниях впервые собрались больше 30 команд, а общее число участников превысило 150 человек.

Как рассказала руководитель младшей группы Анна Машкова, робототехники из лицея «Надежда Сибири» сражаются за победу уже несколько лет, ведь этот турнир является этапом на международные соревнования, которые проходят в Америке.

«Пока бесспорные победители всегда Владивосток — у них посильнее база и площадка для тренировок, плюс оборудование позволяет собрать более манёвренных роботов. Мы пока только вторые места занимаем, но надеемся, что прорвёмся вперёд!», —

отметила руководитель младшей команды.

В этом году конкурентами новосибирских робототехников-скаутов (1-4 классы) стали 12 команд, а вот среди рейнджеров (9-11 классы) соревновались только три.

«В старших категориях на таких соревнованиях всегда только три-четыре команды со всей России: там и роботы, и сами задания очень сложные. В этом году было две команды из Владивостока, и мы», — рассказала Анна Машкова.

Она дополнила, что для качественных тренировок ребятам постоянно необходим бассейн. В лицее №22 его глубина составляет один метр: этого достаточно для тех роботов, которых подготавливают «скауты», а вот роботам «рейнджеров» для отладки работы необходимо погружаться на глубину четырёх метров.

По словам Анны Машковой, подготовка к соревнованиям во Владивостоке шла в усиленном режиме ещё с новогодних каникул.

«Прибежали после уроков, распаковались, погоняли машинку... Чтобы научить робота правильно выполнять определённые задачи и связанные с ними манипуляции, нужно очень много времени», —

объяснила руководитель.

Как рассказала Анна Машкова, все команды были сильными, поэтому интрига держалась даже во время выхода на награждение.

«Помню, один из судей сказал: «До последнего держал пальцы за то, чтобы выиграли вы! Но победа досталась ребятам из Владивостока, которые выступали после нас: у их робота получилось выполнить чуть больше задач».

Кроме непосредственного погружения аппаратов в воду, все команды делали презентацию своих роботов: рассказывали, как их собирали и тренировали, что могут собранные машины, а что не получалось во время тренировок, и удалось ли это решить.

Поделилась руководитель и планами на будущее: в сентябре команды хотят отправиться на соревнования, где будут демонстрировать возможности уже надводных роботов.

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