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Сергей Эпов назначен новым главой управления автодорог Новосибирска

Фото Сергей Эпов назначен новым главой управления автодорог Новосибирска
Фото Сергей Эпов назначен новым главой управления автодорог Новосибирска

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Начальником управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска назначен Сергей Эпов, заявил 19 мая мэр Анатолий Локоть.

Должность главы управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска занял Сергей Эпов, сообщил 19 мая мэр Анатолий Локоть.

«Сергей Витальевич будет отвечать за координацию работы наших дорожных предприятий, ДЭУ, проводить плановый и текущий ремонт, а также отвечать за содержание дорог», — сказал он в ходе «Часа с мэром».

Напомним, что место главы управления оставалось свободным с февраля 2022 года, с момента увольнения Юрия Сердюка. В конце зимы он решил уйти по собственному желанию.

Эпов начал карьеру с прораба участка по ремонту искусственных сооружений ООО ПСУ 4 «НМС» в Новосибирске. Затем работал главным инженером ООО «Линия» и заместителем главного инженера ООО «Опора» (тоже в Новосибирске).

С 2010 по 2021 гг. Эпов был главным специалистом, консультантом, замом начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а до перехода в управление мэрии занимал должность директора ООО «Спецтехаренда».

Начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, куда входит управление автодорог, является Константин Васильев.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

мэрия
Новосибирск
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