Сити-квартал «Инские холмы» предлагает двухкомнатные апартаменты с видом на Обь

Фото: «Инские холмы»

Большой светлый двухкомнатный апартамент на семнадцатом этаже сити-квартала «Инские холмы», из которого открывается прекрасный вид на Обь, набережную и левый берег, станет хорошей инвестицией для тех, кто давно мечтал о жизни в окружении природного ландшафта и при этом всегда оставаться в центре событий.

В таком пространстве можно спроектировать практически любое дизайнерское решение и выбрать оригинальное стилевое оформление для полноценной жизни семьи, или создать городскую семейную резиденцию при наличии загородного дома или устроить комфортный рабочий кабинет с приемной.

Естественное солнечное освещение, лоджия, кухня-гостиная, 2 спальни и 2 санузла – планировка может быть самой разнообразной, главное, что здесь хватает места для воплощения даже самой смелой идеи.

Важным элементом инфраструктуры сити-квартала является удобная локация возле метро «Речной вокзал». Здесь есть доступ ко всем видам городского транспорта. И этой весной был открыт пешеходный мост через улицу Большевистскую, который связал «Инские холмы» и Михайловскую набережную, позволяя значительно сократить путь всем его жителям.

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