Травников объявил о расторжении мусорной концессии в Новосибирской области

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Концессионное соглашение по созданию в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов расторгнуто, заявил 19 мая глава региона Андрей Травников.

Подписанное в 2016 году концессионное соглашение по созданию в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов расторгнуто, заявил в четверг, 19 мая, губернатор Андрей Травников.

По его словам, оно не было проработано до конца и вызвало вопросы, в том числе по расположению земельных участков для строительства полигонов.

«Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения. Вопрос развития системы обращения с отходами крайне актуальный в том числе для Новосибирска. Сейчас готовится новый конкурс», — пояснил глава региона в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

Губернатор добавил, что для строительства полигона на правом берегу будет подобран новый участок, который будет отличаться от предполагаемого ранее.

Сотрудничество с ООО «Экология-Новосибирск» как региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами продолжается.

Напомним, концессию с компанией «Экология-Новосибирск» власти Новосибирской области заключили в 2016 году сроком на 40 лет. Обошлось соглашение в 6,5 млрд рублей.

Разместить мусоросортировочные комплексы планировали в районе сёл Раздольное и Верх-Тула. Однако условия соглашения вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. В результате в 2017 году концессия была заморожена, а её условия пересмотрены специально созданной при правительстве региона рабочей группой.

Срок концессии сократили до 25 лет, гарантированный концессионеру объём ТКО — с 800 до 728 000 тонн в год, а объём инвестиций — до 4,3 млрд руб.

Травников говорил, что у властей Новосибирской области нет иного выхода, кроме как расторгнуть концессионное соглашение, но деловые отношения с «Экологией-Новосибирск» на этом не закончатся.