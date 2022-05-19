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Улицу Николаева в Академгородке перекроют 21 мая из-за проведения праздника

Фото Улицу Николаева в Академгородке перекроют 21 мая из-за проведения праздника
Фото Улицу Николаева в Академгородке перекроют 21 мая из-за проведения праздника

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В субботу, 21 мая, в новосибирском Академгородке перекроют улицу Николаева. Водителей просят быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Перекрытия дорожного движения в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 15-летия Академпарка, пройдут 21 мая в Академгородке. Об этом сообщили в четверг в мэрии Новосибирска.

«На время проведения мероприятий в Советском районе Новосибирска с 24:00 часов 20 мая до 04:00 часов 22 мая будет введено временное прекращение движения транспортных средств по улице Николаева от угла спортивной площадки около здания № 18 до пересечения с улицей Инженерной с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», – объяснили в городской администрации.

Кроме того, с 06:00 до 22:00 часов 21 мая на Николаева нельзя будет припарковаться.

Ограничения введут из-за мероприятий, посвященных празднованию 15-летия Академпарка в Новосибирске. В ближайшую субботу новосибирцы могут принять участие в активностях на любой вкус: от экскурсий по башням Технопарка, квизов и стартап-игр до VR-активностей. Завершится мероприятие праздничным салютом. Полную программу празднования смотрите здесь.

Напомним, Академпарк – это комплексный научный технопарк с уникальной инновационной и деловой инфраструктурой. Здесь работают более 300 компаний. Технопарк работает по четырем направлениям: информационные технологии, приборостроение и наукоемкое оборудование, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии и новые материалы. Кроме того, для начинающих стартапов в Академпарке действует бизнес-инкубатор, где проекты сопровождаются от стадии идеи до выхода на рынок.

Ранее Сиб.фм писал, что улицу Ватутина и проспект Маркса в Новосибирске перекроют до 15 октября.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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