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Улицу Ватутина и проспект Маркса в Новосибирске перекроют до 15 октября

Фото Улицу Ватутина и проспект Маркса в Новосибирске перекроют до 15 октября
Фото Улицу Ватутина и проспект Маркса в Новосибирске перекроют до 15 октября

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Две главные магистрали левого берега в Новосибирске перекроют на все лето.

В Новосибирске на пять месяцев перекроют движение по улице Ватутина и проспекту Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.

Строители почти на полгода перекроют две ключевые улицы на левом берегу Новосибирска – улицу Ватутина и проспект Маркса. Все это время они будут ремонтировать теплосеть на Ватутина.

Ограничения движения транспорта на участке от дома № 19 до здания № 29 на улице Ватутина введут 23 мая. Они продлятся до 15 октября 2022 года. Жители Новосибирска опасаются, что это грозит глобальным транспортным коллапсом всему левобережью. Перекрытый участок Ватутина закроет также выезды на улицу Блюхера и проспект Карла Маркса. Доступных для автомобилистов объездов остается немного – это улицы Новогодняя, Пермитина, Выставочная и Немировича-Данченко, сообщает МК в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске движение на улице Серебренниковской ограничат на все лето из-за ремонта теплосетей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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