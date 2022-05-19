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В горсовете раскритиковали состояние пешеходных мостов в Новосибирске

Фото В горсовете раскритиковали состояние пешеходных мостов в Новосибирске
Фото В горсовете раскритиковали состояние пешеходных мостов в Новосибирске

Фото Кирилла Кудряшова / 2ГИС

Компания «Метро МиР» на депутатской комиссии по городскому хозяйству раскритиковала состояние пешеходных мостов в Новосибирске.

17 мая в Новосибирске состоялась депутатская комиссия по городскому хозяйству. Компания «Метро МиР», конечным владельцем которой является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, раскритиковала состояние городских пешеходных мостов.

Начальник службы эксплуатации искусственных сооружений «Метро МиРа» Виктор Слепец сообщил, что с 2019 года компании был передан 51 мост: 31 — через речки и 20 — над дорогами. Ещё 19 мостов на балансе организации — временные, а примерно за 20 сооружений сегодня вовсе никто не отвечает, добавил он.

Среди мостов, которые находятся на балансе компании, 16 находятся в неудовлетворительном состоянии, 12 — в предаварийном, 3 — в аварийном. Это значит, что нормативным требованиям не соответствуют 33 моста, или 64,71% от всех мостов «Метро МиРа».

«В городе напрочь отсутствует система нормативного содержания и обслуживания мостов. В марте 2021 года на форуме в Москве в материалах доклада присутствовали фотографии мостов с плохим уровнем содержания, и это были мосты Новосибирска. То есть те уникальные объекты, которыми мы гордимся, были приведены в пример отвратительного содержания на всю страну», — отметил Слепец.

Для нормального содержания всех мостов (51 шт.) «Метро МиРу» требуется 97,8 млн рублей в год, а на приведение в нормативное состояние всех предаварийных и аварийных мостов — 47 млн рублей. В противном случае их попросту придётся закрыть, констатировал директор компании Александр Мысик.

Напомним, что недавно в Новосибирске начали ремонтировать аварийный пешеходный мост возле жилого комплекса «Флотилия» на улице Сибревкома. Согласно паспорту объекта, работы должны быть выполнены до 15 октября текущего года.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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мост
Новосибирск
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