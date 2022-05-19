В Ночь музеев Новосибирский художественный музей приглашает отправиться в исследовательский тур по Сибири

Фото предоставлено Новосибирским государственным художественным музеем

21 мая в Новосибирске состоится традиционная акция «Ночь музеев», которую вот уже более десяти лет посещают тысячи новосибирцев и жителей Новосибирской области.

«Ночь музеев» в Новосибирском государственном художественном музее будет посвящена 85-летию Новосибирской области, а также Году народного искусства и нематериального наследия.

«Ночь музеев» – событие, которое проходит ежегодно более чем в 40 странах. Она приурочена к Международному дню музеев (18 мая) и впервые была проведена в Берлине в 1997 году.

В 2022 году Новосибирский государственный художественный музей присоединится к «Ночи музеев» с программой «Сибирь. Место действия». Одним из центральных мероприятий музейной ночи в Новосибирском художественном музее станет цикл встреч «Искусство сибирских городов». Наших гостей ждёт знакомство с историей и архитектурой сибирских городов, а также творчеством художников, которые являются их яркими представителями. Специально для встреч с нашими посетителями мы пригласили экспертов: художников и искусствоведов, которые в необычной и интересной форме расскажут о городе, художнике и тех факторах, которые особенно вдохновляли мастеров на создание их известных произведений. Так наши гости смогут совершенно иначе взглянуть на те города, которые многим кажутся уже очень знакомыми и понятными. Мы будем путешествовать по Барнаулу и Красноярску, Новокузнецку и Сузуну, Омску и Иркутску. Ну и, разумеется, мы совершим такое необычное путешествие по нашему родному Новосибирску.

Проводниками в этих путешествиях выступят патриархи живописи и графики Сибири: Николай Зайков (член Союза художников России, профессор); Андрей Машанов (заслуженный художник РФ, председатель Омского регионального отделения Союза художников России, член корр. РАХ); Вадим Иванкин (заслуженный художник РФ, председатель Новосибирского регионального отделения Союза художников России, академик РАХ ); Александр Клюев (заслуженный художник РФ, профессор, руководитель творческой мастерской станковой живописи Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, академик РАХ); Александр Суслов (председатель Новокузнецкого регионального отделения Союза художников России).

«В этом году мы представим программу, которая покажет уникальность культурно-исторического наследия Сибирского региона и Новосибирской области. Материальная и духовная культура, изобразительное искусство, музыка, традиционное народное наследие, – всё это можно будет увидеть и даже потрогать руками. В этом году наш регион отмечает свое 85-летие, и это легло в основу программы "Ночи музеев" в НГХМ», – комментирует предстоящее событие директор музея Екатерина Болдырева.

При создании программы был учтён тот факт, что Новосибирск – центральная точка, столица Сибири. И потому кажется символичным, что такая программа будет представлена в стенах одного из крупнейших художественных музеев сибирского региона.

Те, кто постоянно приходит к нам на ночь музеев, знают, что в этот вечер наш музей становится настоящим храмом, где живут очень разные искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, народные ремёсла и многие другие. В этот раз мы также приглашаем наших любимых гостей на концерты, экскурсии и встречи с художниками и экспертами. Посетители всех возрастов смогут поучаствовать во флэшмобе «Хоровод дружбы», выиграть ценные призы в полуночной викторине и лотерее, создать настоящие произведения искусства на многочисленных мастер-классах, послушать живую музыку самых разных жанров, увидеть «пластические картины» от студентов Новосибирского театрального института – и, конечно, посмотреть потрясающие выставки, которые представлены в нашем музее. Среди них: выставка «От рассвета до заката» из Русского музея, «Сергей Андрияка. Мастер и ученики», выставка Ольги Гречиной «От гиперреализма до сюрреализма» и многие другие.

В этот вечер будет действовать единый билет, который будет включать в себя посещение всех выставок и мероприятий. Также наши гости смогут воспользоваться Пушкинской картой.

Акция «Ночь музеев» в НГХМ продлится с 19:00 до 1:00.

Возрастное ограничение 6 +