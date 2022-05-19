В Новосибирске арестовали домашнего тирана, зарезавшего жену ножом

Фото Павла Тиунова из архива Сиб.фм

В Калининском районном суде Новосибирска отправили в СИЗО домашнего тирана, который обвиняется в убийстве жены: соседи часто жаловались на конфликты в семье.

Калининский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который 17 мая жестоко расправился с женой. Свидетелями конфликта были полподъезда жильцов.

«В семье часто бывали конфликты. Мы слышали крики, они громко выясняли отношения. Однако, никто и не думал, что дело этим закончится», — рассказывают свидетели.

Юрия Усынина задержали практически по горячим следам с окровавленными руками. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Органами предварительного расследования Усынин Ю.А. обвиняется в том, что 17 мая 2022 года находился с потерпевшей в квартире по улице Рассветная Новосибирска, где между ними произошла ссора, в ходе которой Усынин Ю.А. нанес потерпевшей удар ножом в область шеи, — рассказали в Калининском районном суде.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый Усынин Ю.А. вину не признает».

На время следствия мужчину арестовали на два месяца, их домашний тиран проведёт в СИЗО, а грозят ему 15 лет тюрьмы.

Напомним, накануне кровавые разборки прошли и в Краснозёрском районе, там оппонент устранил соперника с помощью горящей ковровой дорожки.