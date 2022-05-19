В Новосибирске будут судить отчима, насиловавшего 12-летнюю падчерицу на глазах больной матери

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Резонансное уголовное дело дошло до Дзержинского районного суда Новосибирска: за изнасилование и издевательства над 12-летней девочкой предстоит ответить отчиму.

События этой истории произошли в Дзержинском районе около года назад. Мама 12-летней девочки заболела раком и стала меньше уделять внимание девочке. А дальше ей пришлось молча лежать и наблюдать, как муж насилует её дочь.

«Мужчина изнасиловал падчерицу прямо на глазах у матери. Мать лежачая, и он долгое время измывался над ними обеими. На момент всего этого безобразия девочке было 12 лет. Сейчас ей 13»,

- рассказали Сиб.фм в следственных органах.

У матери была 4-ая стадия рака, и за время следствия она умерла. Девочка-подросток сейчас живёт с бабушкой.

«Дело только поступило в Дзержинский районный суд. Отчим обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ – 131-ой «Изнасилование» и 132-ой «Насильственные действия сексуального характера», — сообщает источник Сиб.фм.

Согласно санкции самой тяжёлой статьи, отчиму грозит до 20 лет тюрьмы. Предварительное заседание по делу ещё не состоялось.

Напомним, в начале мая Заельцовский районный суд вынес приговор по резонансному делу руководителя военно-патриотического клуба "Альфа" Романа Кошкина: за поцелуй школьницы его отправили на 5,5 лет в колонию строго режима.