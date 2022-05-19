В Новосибирске часть дорог перекроют на время полумарафона «ЗаБег.РФ» 22 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Схему движения автобусов и троллейбусов в Новосибирске изменят 22 мая во время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ».

Маршруты общественного транспорта в Новосибирске будут изменены с 9 до 19 часов 22 мая из-за ограничения движения по улицам Кирова и Октябрьской магистрали на время Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». О закрытии участков на этих улицах сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«22 мая с 09.00 до 19.00 в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» вводится временное ограничение движения транспортных средств по ул. Кирова и Октябрьской магистрали от ул. Восход до ул. Серебренниковской», — говорится в сообщении администрации города.



На время проведения забега общественный транспорт будет двигаться по такой схеме:

автобус № 5 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Горской до ул. Максима Горького: Октябрьский мост, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

автобусы № 18, 75, 97 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Максима Горького: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующим схемам;

автобус № 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Ленинградской до ул. Максима Горького: ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

маршрутное такси № 8 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Ленинградской до ул. Максима Горького: ул. Никитина, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

маршрутное такси № 44 — на участке от ул. Максима Горького до ул. Бориса Богаткова: Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме;

маршрутное такси № 44а — на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Максима Горького: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

маршрутное такси № 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Максима Горького: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

троллейбус № 5 — конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», ул. Аэропорт, Мочищенское шоссе, Красный проспект, площадь им. Калинина, Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова и Красного проспекта, Красный проспект, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»;

троллейбус № 13 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова и Красного проспекта, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

троллейбус № 10 — в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная».

Ранее на Сиб.фм также опубликовали список улиц в центре Новосибирска, передвижение по которым будет перекрыто на время проведения массового забега.

В прошлом году участие в спортивном мероприятии приняли почти две с половиной тысячи новосибирцев.