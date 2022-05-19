Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирск засыпало градом 19 мая

Фото Новосибирск засыпало градом 19 мая
Фото Новосибирск засыпало градом 19 мая

Фото и видео Сиб.фм, "МК в Новосибирске"

В четверг, 19 мая, в Новосибирске прошёл мощный дождь с градом.

Мощный ливень с градом обрушился на Новосибирск вечером в четверг, 19 мая. Осадки прошли в основном в центральной части города. Жители Оби пока не заметили ухудшения погоды.

"Сначала потемнело всё, потом пару минут грохотало и, наконец, прорвало", — поделились впечатлениями от майского дождя горожане.

Фото Новосибирск засыпало градом 19 мая 2

Фото Новосибирск засыпало градом 19 мая 3

"Дождь был совсем не весенним, с крупными градинами!", — заметили те, кто в момент разгула стихии оказался на улице.

"Сейчас вся эта лавина воды хлынет на площадь Труда и город встанет. Привет, 9-балльные пробки", — жалуются в сервисе 2ГИС автомобилист.

Впрочем, ливень был недолгим. Спустя несколько минут на небе появилась яркая радуга.

Фото Новосибирск засыпало градом 19 мая 4

Ранее жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и жаре, которые сохранятся в областном центре до 21 мая. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, тогда как столбики термометров покажут +28 градусов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18398
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
17822
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
13425
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11538
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
11164
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
10591
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
10297
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году