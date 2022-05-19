Новосибирск засыпало градом 19 мая

Фото и видео Сиб.фм, "МК в Новосибирске"

В четверг, 19 мая, в Новосибирске прошёл мощный дождь с градом.

Мощный ливень с градом обрушился на Новосибирск вечером в четверг, 19 мая. Осадки прошли в основном в центральной части города. Жители Оби пока не заметили ухудшения погоды.

"Сначала потемнело всё, потом пару минут грохотало и, наконец, прорвало", — поделились впечатлениями от майского дождя горожане.

"Дождь был совсем не весенним, с крупными градинами!", — заметили те, кто в момент разгула стихии оказался на улице.

"Сейчас вся эта лавина воды хлынет на площадь Труда и город встанет. Привет, 9-балльные пробки", — жалуются в сервисе 2ГИС автомобилист.

Впрочем, ливень был недолгим. Спустя несколько минут на небе появилась яркая радуга.

Ранее жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и жаре, которые сохранятся в областном центре до 21 мая. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, тогда как столбики термометров покажут +28 градусов.