Летучая мышь устроила бессонную ночь жителю Новосибирска

Фото pixaba.com, из группы МАСС во «ВКонтакте»

Житель Новосибирска попросил спасателей выловить летучую мышь на своей кухне, сообщили в МАСС 19 мая.

Минувшей ночью житель Новосибирска обратился к спасателям Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) с просьбой выловить летучую мышь, которая залетела к нему на кухню.

Как уточнили в МАСС, мужчина позвонил дежурному в 02 часа 50 минут, до этого в течение часа пытался поймать мышь самостоятельно.

Когда спасатели прибыли на место, миниатюрная летучая мышь сидела на шторе. В специальных рукавицах её поймали и отпустили на волю.

Работа по вызову была завершена менее чем через 30 минут с момента звонка — в 03 часа 16 минут.

Напомним, ранее спасатели в Новосибирске освободили дикую утку из рыболовной сети. Птица запуталась в ней на реке Иня в Первомайском районе.