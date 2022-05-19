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Летучая мышь устроила бессонную ночь жителю Новосибирска

Фото Летучая мышь устроила бессонную ночь жителю Новосибирска
Фото Летучая мышь устроила бессонную ночь жителю Новосибирска

Фото pixaba.com, из группы МАСС во «ВКонтакте»

Житель Новосибирска попросил спасателей выловить летучую мышь на своей кухне, сообщили в МАСС 19 мая.

Минувшей ночью житель Новосибирска обратился к спасателям Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) с просьбой выловить летучую мышь, которая залетела к нему на кухню.

Как уточнили в МАСС, мужчина позвонил дежурному в 02 часа 50 минут, до этого в течение часа пытался поймать мышь самостоятельно.

Когда спасатели прибыли на место, миниатюрная летучая мышь сидела на шторе. В специальных рукавицах её поймали и отпустили на волю.

Фото Летучая мышь устроила бессонную ночь жителю Новосибирска 2

Работа по вызову была завершена менее чем через 30 минут с момента звонка — в 03 часа 16 минут.

Напомним, ранее спасатели в Новосибирске освободили дикую утку из рыболовной сети. Птица запуталась в ней на реке Иня в Первомайском районе.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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спасатели
МАСС
Новосибирск
летучие мыши
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