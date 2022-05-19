За вход в лес жителей Новосибирской области оштрафуют на 5 тысяч рублей

МЧС России, "МК в Новосибирске"
Новосибирцам запретили ходить в лес и разжигать костры до 25 мая 2022 года.
На протяжении месяца в регионе действует особый противопожарный режим. Сиб.фм узнал у властей, кому можно заходить в лес во время запрета на их посещение и какие штрафы грозят нарушителям режима.
В Новосибирской области 15 апреля ввели особый противопожарный режим. Больше месяца новосибирцам запрещено сжигать траву и готовить на огне на территории своих дачных участков.
16 мая власти ввели еще один запрет: теперь жителям НСО нельзя ходить в лес и разжигать там костры. Ограничения на свободный въезд на природу действуют также до 25 мая. Это связано с ухудшением ситуации с пожарами в регионе. Власти надеются, что запрет поможет снизить количество ландшафтных пожаров в области.
До 25 мая в леса на территории Новосибирской области запрещен вход и въезд всем гражданам, чья профессиональная деятельность не связана с посещением лесов. Еще одним исключением являются отдыхающие на территории баз отдыха. Любые другие визиты в лес будут пресекаться – штраф могут выписать как прохожим, которые идут домой через лесной массив, так и грибникам, приехавшим на лесную охоту в период действия противопожарного режима.
При этом прогуляться в ближайшей к даче небольшой роще все-таки можно – важно, чтобы зеленые насаждения не относились к лесному фонду. В Минприроды НСО объяснили в беседе с Сиб.фм, что запрет не действует на территориях, которые не включены в официальный перечень земель лесного фонда.
Контролирует соблюдение запретов на посещение лесов сразу несколько организаций. Как правило, это патрульные группы из представителей местной администрации, органов местного самоуправления, лесхоза и добровольцев. Решение о том, кто и как будет патрулировать леса, принимает глава муниципального образования, исходя из особенностей территории. За соблюдением ограничительных мероприятий также следят собственники и арендаторы лесов, сообщили Сиб.фм в региональном ГУМЧС.
За посещение лесов во время действия запрета новосибирцев будут штрафовать согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Размер штрафов для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
При этом людей, которые целенаправленно шли домой через лес, не нарушая правил пожарной безопасности, могут и не оштрафовать, ограничившись профилактической беседой и предупреждением. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, в таких «безобидных» случаях степень наказания зависит от людей, которые будут патрулировать леса.
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