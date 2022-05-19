За вход в лес жителей Новосибирской области оштрафуют на 5 тысяч рублей

МЧС России, "МК в Новосибирске"

Новосибирцам запретили ходить в лес и разжигать костры до 25 мая 2022 года.

На протяжении месяца в регионе действует особый противопожарный режим. Сиб.фм узнал у властей, кому можно заходить в лес во время запрета на их посещение и какие штрафы грозят нарушителям режима.

В Новосибирской области 15 апреля ввели особый противопожарный режим. Больше месяца новосибирцам запрещено сжигать траву и готовить на огне на территории своих дачных участков.

16 мая власти ввели еще один запрет: теперь жителям НСО нельзя ходить в лес и разжигать там костры. Ограничения на свободный въезд на природу действуют также до 25 мая. Это связано с ухудшением ситуации с пожарами в регионе. Власти надеются, что запрет поможет снизить количество ландшафтных пожаров в области.

Кому можно и нельзя ходить в леса

До 25 мая в леса на территории Новосибирской области запрещен вход и въезд всем гражданам, чья профессиональная деятельность не связана с посещением лесов. Еще одним исключением являются отдыхающие на территории баз отдыха. Любые другие визиты в лес будут пресекаться – штраф могут выписать как прохожим, которые идут домой через лесной массив, так и грибникам, приехавшим на лесную охоту в период действия противопожарного режима.

В каких лесах можно гулять

При этом прогуляться в ближайшей к даче небольшой роще все-таки можно – важно, чтобы зеленые насаждения не относились к лесному фонду. В Минприроды НСО объяснили в беседе с Сиб.фм, что запрет не действует на территориях, которые не включены в официальный перечень земель лесного фонда.

Кто проверяет соблюдение запретов

Контролирует соблюдение запретов на посещение лесов сразу несколько организаций. Как правило, это патрульные группы из представителей местной администрации, органов местного самоуправления, лесхоза и добровольцев. Решение о том, кто и как будет патрулировать леса, принимает глава муниципального образования, исходя из особенностей территории. За соблюдением ограничительных мероприятий также следят собственники и арендаторы лесов, сообщили Сиб.фм в региональном ГУМЧС.

Что грозит за нарушение запрета

За посещение лесов во время действия запрета новосибирцев будут штрафовать согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Размер штрафов для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

При этом людей, которые целенаправленно шли домой через лес, не нарушая правил пожарной безопасности, могут и не оштрафовать, ограничившись профилактической беседой и предупреждением. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, в таких «безобидных» случаях степень наказания зависит от людей, которые будут патрулировать леса.