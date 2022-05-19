В Новосибирской области прокуроры заставили чиновников купить жильё ветерану ВОВ

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Прокуратура в Новосибирской области помогла ветерану Великой Отечественной войны получить новое жильё. Чиновники затягивали процесс покупки, хотя прежнее место жительства мужчины было признано непригодным для проживания.
Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области в ходе проверки установила, что местные чиновники намеренно затягивали решение жилищного вопроса 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
В июне 2021 года мужчина обратился в районную администрацию с просьбой предоставить ему единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Однако чиновники, нарушив законодательство, не разъяснили ему процедуру получения такой выплаты. Кроме того, они не направили в Новобибеевский сельсовет по месту жительства мужчины информацию о необходимости принятия мер по признанию его нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Лишь спустя почти полгода муниципальные служащие признали жильё ветерана непригодным для проживания и направили требуемые требуемые документы в администрацию Болотнинского района для вручения уведомления о предоставлении денежной выплаты.
В связи с допущенной волокитой и ненадлежащим рассмотрением обращения ветерана прокуратура внесла главе администрации Болотнинского района представление, требования которого были признаны обоснованными. Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
С ветераном уже заключён договор купли-продажи квартиры в селе Криводановка, его жилищные права восстановлены.
Напомним, ранее в Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома.
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