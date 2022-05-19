Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области прокуроры заставили чиновников купить жильё ветерану ВОВ

Фото В Новосибирской области прокуроры заставили чиновников купить жильё ветерану ВОВ
Фото В Новосибирской области прокуроры заставили чиновников купить жильё ветерану ВОВ

Фото pixabay.com

Прокуратура в Новосибирской области помогла ветерану Великой Отечественной войны получить новое жильё. Чиновники затягивали процесс покупки, хотя прежнее место жительства мужчины было признано непригодным для проживания.

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области в ходе проверки установила, что местные чиновники намеренно затягивали решение жилищного вопроса 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

В июне 2021 года мужчина обратился в районную администрацию с просьбой предоставить ему единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Однако чиновники, нарушив законодательство, не разъяснили ему процедуру получения такой выплаты. Кроме того, они не направили в Новобибеевский сельсовет по месту жительства мужчины информацию о необходимости принятия мер по признанию его нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Лишь спустя почти полгода муниципальные служащие признали жильё ветерана непригодным для проживания и направили требуемые требуемые документы в администрацию Болотнинского района для вручения уведомления о предоставлении денежной выплаты.

В связи с допущенной волокитой и ненадлежащим рассмотрением обращения ветерана прокуратура внесла главе администрации Болотнинского района представление, требования которого были признаны обоснованными. Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

С ветераном уже заключён договор купли-продажи квартиры в селе Криводановка, его жилищные права восстановлены.

Напомним, ранее в Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирская область
прокуратура
проверка
ветеран
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17751
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
17164
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13371
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11488
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
10699
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
10360
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
10027
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году