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В здании СГК в центре Новосибирска прошла эвакуация

Фото В здании СГК в центре Новосибирска прошла эвакуация
Фото В здании СГК в центре Новосибирска прошла эвакуация

Фото читателей «МК в Новосибирске»

19 мая из главного офиса СГК в центре Новосибирска эвакуировали всех сотрудников. Как пояснили в пресс-службе, сработала система оповещения.

В четверг, 19 мая, в 14:00 в офисе Сибирской генерирующей компании (СГК) на Чаплыгина, 57 прошла эвакуация.

«В офисе начали распространяться сообщения о том, что в здании произошёл пожар и всех сотрудников просят покинуть помещение», — рассказала «МК в Новосибирске» сотрудница компании.

В пресс-службе СГК пояснили, что в здании сработала система оповещения. По какой причине это произошло, обещали уточнить позднее.

Напомним, ранее в центре Новосибирска прошла эвакуация из здания мэрии. Как оказалось, тревога была учебной. На улице работники городской администрации провели не более 15 минут.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

эвакуация
Новосибирск
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