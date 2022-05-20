«Арктика Сити» объявила о возвращении системы вывоза раздельного мусора в Новосибирск

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Группа компаний «Арктика Сити», которая занимается раздельным сбором мусора, решила возобновить работу сортировочного центра в Новосибирске.

ГК «Арктика Сити» возобновляет работу в Новосибирске. Компания снова начнет вывозить вторсырье из своих контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом представители организации заявили в соцсетях.

«Работаем! При поддержке дружественных организаций мы возобновили работу сортировочного комплекса и вывоз вторсырья из наших контейнеров для раздельного сбора отходов», — говорится в сообщении компании.

Напомним, «Арктика Сити» отказалась работать в Советском районе Новосибирска в начале мая. 4 мая представители компании заявили, что им мешают осуществлять их деятельность и попрощались с жителями Академгородка и микрорайона Шлюз. Тогда «Арктика Сити» подчеркнула, что вернется только «при глобальных изменениях в сфере обращения с отходами в Новосибирской области, до которых еще очень далеко».

Однако «глобальные изменения», как оказалось, наступили гораздо быстрее. Меньше чем через две недели компания заявила, что возобновляет работу. 20 мая представители ГК «Арктика Сити» сообщили, что компания ведет переговоры с компаниями «ЭкоТранс-Н», «Экология-Новосибирск» и «Энергосила».

В соцсетях компания призвала жителей Новосибирска пользоваться их контейнерами для раздельного сбора мусора и дарить отходам вторую жизнь.