Члены правительства Новосибирской области отчитались о доходах в 2021 году

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирской области обнародованы декларации членов правительства о доходах и имуществе в 2021 году.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков стал самым состоятельным чиновником регионального правительства по итогам 2021 года. Он задекларировал доход почти в 7,5 миллионов рублей.

Согласно данным деклараций, размещённых 19 мая на официальном сайте правительства, Знатков в минувшем году заработал 7 490 897 рублей. В его собственности — земельный участок площадью около 700 квадратных метров и две квартиры площадью чуть более 30 и 40 квадратов.

Годом ранее Владимир Знатков находился на третьей строчке по уровню доходов среди членов правительства. Тогда от отчиталася о доходе в 5,5 млн рублей. В прошлой декларации чиновника не было данных о недвижимости, зато на супругу зампреда записан автомобиль «Лексус».

В 2021 году на второй строчке по уровню задекларированных доходов расположился первый замгубернатора Юрий Петухов. Его финансовый результат — 6 270 485 рублей. Годом ранее чиновник отчитался о доходе в 5,9 млн рублей. В собственности Петухова имеется одна небольшая квартира, ещё одна – площадью 118 квадратных метров – числится в общедолевой собственности.

На третьем месте — заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он задекларировал 5 603 242 рублей в 2021 году. У чиновника имеется два крупных земельных участка и две квартиры, которыми он владеет на праве общей долевой собственности. Личного авто у Сергея Нелюбова, как и год назад, нет.

Ирина Мануйлова, замгубернатора региона, отчиталась о заработанных в 2021 году 5,6 млн рублей. За год ей удалось существенно вырасти по уровню доходов. В 2020-м Мануйлова задекларировала всего 4 млн рублей. Однако в собственности чиновницы по-прежнему нет ни квартир, ни машин.

Ещё меньше заработал в 2021-м Сергей Сёмка. В сведениях о доходах фигурирует цифра 5,01 млн рублей. Хотя годом ранее он, наоборот, был самым состоятельным в региональном правительстве. В 2020 году доход Сёмки превысил 6 миллионов рублей.

В собственности замгубернатора нет квартир, но в пользовании имеется гараж, овощехранилище и квартира площадью 122 квадратных метра. На Сергея Сёмку записан также автомобиль «Тойота РАВ-4».

Самый скромный доход задекларировал замгуберантора Роман Теленчинов, который недавно перешёл на работу в правительство. Финансовый рекорд чиновника - 1,9 млн рублей.

Напомним, 19 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отчитался о доходах. За 2021 год глава субъекта заработал 5 млн 122 тысячи рублей. Это на несколько десятков тысяч рублей больше, чем за 2020 год – тогда он заработал 5,04 млн рублей. Губернатор владеет двумя квартирами площадью 122 и 40 квадратных метров. На губернатора зарегистрирован также автомобиль Volkswagen Tiguan.