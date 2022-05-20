Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский губернатор Травников заработал более 5 миллионов в 2021 году

Фото Новосибирский губернатор Травников заработал более 5 миллионов в 2021 году
Фото Новосибирский губернатор Травников заработал более 5 миллионов в 2021 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2021 году задекларировал доход в размере 5 млн 122 тысячи рублей.

19 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал сведения о своих доходах, а также о доходах и имуществе членов его семьи за 2021 год.

Согласно документу, доход главы региона за 2021 год составил 5 млн 122 тысячи рублей. Это на несколько десятков тысяч рублей больше, чем за 2020 год – тогда он заработал 5,04 млн рублей. Губернатор владеет двумя квартирами площадью 122 и 40 квадратных метров. На губернатора зарегистрирован также автомобиль Volkswagen Tiguan.

А вот супруга губернатора стала гораздо беднее. Ее доход уменьшился с 1,7 млн рублей до 140 тысяч рублей. В собственности у нее доля в квартире площадью 122,3 квадратных метра. Также в пользовании у жены главы Новосибирской области имеются три квартиры площадью в 40, 126 и 135 квадратных метров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22314
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
18195
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
17810
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
13771
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
12572
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
11712
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
11275
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда