Новосибирский губернатор Травников заработал более 5 миллионов в 2021 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2021 году задекларировал доход в размере 5 млн 122 тысячи рублей.

19 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал сведения о своих доходах, а также о доходах и имуществе членов его семьи за 2021 год.

Согласно документу, доход главы региона за 2021 год составил 5 млн 122 тысячи рублей. Это на несколько десятков тысяч рублей больше, чем за 2020 год – тогда он заработал 5,04 млн рублей. Губернатор владеет двумя квартирами площадью 122 и 40 квадратных метров. На губернатора зарегистрирован также автомобиль Volkswagen Tiguan.

А вот супруга губернатора стала гораздо беднее. Ее доход уменьшился с 1,7 млн рублей до 140 тысяч рублей. В собственности у нее доля в квартире площадью 122,3 квадратных метра. Также в пользовании у жены главы Новосибирской области имеются три квартиры площадью в 40, 126 и 135 квадратных метров.