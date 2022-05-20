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Драка с топорами произошла в «Бугринской роще» Новосибирска из-за отказа дать сигарету

Фото Драка с топорами произошла в «Бугринской роще» Новосибирска из-за отказа дать сигарету
Фото Драка с топорами произошла в «Бугринской роще» Новосибирска из-за отказа дать сигарету

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Полиция Кировского района Новосибирска проводит проверку после инцидента, который произошёл 14 мая в парке «Бугринская роща»: двум молодым людям отказали в желании прикурить, и они накинулись на отдыхающих с кулаками.

14 мая компания из двух мужчин и шестерых девушек отмечала день рождения в парке «Бугринская роща». Мимо проходили с пляжа двое молодых людей. Они попросили прикурить, а когда им отказали, перелезли через забор и накинулись с кулаками на отдыхающих.

«В момент, когда ситуация слишком накалилась и одного из парней могли просто задушить, пришлось вступаться девушкам. Далее один из нападавших схватился за топор, лежавший рядом с мангалом, и начал замахиваться на каждого, кто оказался рядом. Просто повезло, что его видимо "отпустило" и он откинул топор в сторону,

- рассказала одна из очевидцев этой драки. – Никто из посторонних не додумался снять происходящее на видео, чтобы потом доказать нападение или хотя бы вызвать сотрудников полиции. Кроме того, на территории парка установлены видеокамеры и работает охранник».

У отдыхающих есть претензии и к работе сотрудников парка «Бугринская роща»: в момент конфликта охранника не было на посту, а другие компании в конфликт не ввязывались. Все травмы и синяки пострадавшие зафиксировали и уже написали заявление в полицию.

Напомним, полиция также продолжает розыск женщины, которая напала на прохожих с ножом в Ленинском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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