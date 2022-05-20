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Двойная радуга появилась над Новосибирском 20 мая

Фото Двойная радуга появилась над Новосибирском 20 мая
Фото Двойная радуга появилась над Новосибирском 20 мая

Фото Сиб.фм

Вечером 20 мая в небе над Новосибирском появилась двойная радуга. За ней наблюдали жители Первомайского района.

Двойная радуга порадовала новосибирцев в пятницу вечером. Горожане поделились фотографиями явления природы с Сиб.фм.

Новосибирцы вечером 20 мая заметили над городом двойную радугу. Оптическое явление, обещающее счастье тем, кто верит в приметы, наблюдают в Первомайском районе Новосибирской области.

Фото Двойная радуга появилась над Новосибирском 20 мая 2

Как правило, радуга появляется, когда солнечные лучи проходят через капли воды в атмосфере и белый свет распадается на спектр. Двойная радуга появляется, когда свет отражен в каплях дважды.

Как рассказала читательница Сиб.фм, дождя до появления радуги не было.

«Дождя не было, так, пару капель пролетело. И она «нарисовалась» среди туч минут за 5», — рассказала Мария.

Уже завтра в Новосибирске выглянет солнце, а в городе станет по-летнему жарко. Синоптики предупредили горожан об аномальной жаре до +35 градусов в выходные 21 и 22 мая.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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