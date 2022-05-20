Двойная радуга появилась над Новосибирском 20 мая

Фото Сиб.фм
Вечером 20 мая в небе над Новосибирском появилась двойная радуга. За ней наблюдали жители Первомайского района.
Двойная радуга порадовала новосибирцев в пятницу вечером. Горожане поделились фотографиями явления природы с Сиб.фм.
Новосибирцы вечером 20 мая заметили над городом двойную радугу. Оптическое явление, обещающее счастье тем, кто верит в приметы, наблюдают в Первомайском районе Новосибирской области.
Как правило, радуга появляется, когда солнечные лучи проходят через капли воды в атмосфере и белый свет распадается на спектр. Двойная радуга появляется, когда свет отражен в каплях дважды.
Как рассказала читательница Сиб.фм, дождя до появления радуги не было.
«Дождя не было, так, пару капель пролетело. И она «нарисовалась» среди туч минут за 5», — рассказала Мария.
Уже завтра в Новосибирске выглянет солнце, а в городе станет по-летнему жарко. Синоптики предупредили горожан об аномальной жаре до +35 градусов в выходные 21 и 22 мая.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают