Жителей Новосибирска предупредили об аномальной жаре до +35 градусов 22 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В выходные 21 и 22 мая в Новосибирск придет аномальная жара до +31 °С, в области будет до +35 °С.

Новосибирцам пообещали аномальное тепло на ближайших выходных. Температура воздуха в воскресенье, 22 мая, поднимется до +31 °С, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Жаркая погода с аномально высокой температурой ждет в выходные жителей Новосибирска. Тридцатиградусная жара придет в регион уже в субботу, 21 мая. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +25...+27 °С. При этом осадков не ожидается, будет переменная облачность и ветер до 11 м/с.

Ночью в воскресенье, 22 мая, температура воздуха составит +14...+16 °С. Жителям Новосибирска стоит запастись головными уборами и солнцезащитным кремом. С самого утра температура воздуха будет нарастать, и к полудню уже достигнет +31 °С. Осадков по-прежнему не ожидается.

В последующие дни жара спадет, и в регионе ожидается около +25 °С. К отметке в +30 °С столбики термометров снова поднимутся к следующим выходным в конце мая, прогнозирует сервис «Гисметео».

В такую погоду возникает естественное желание освежиться и новосибирцы устремляются поближе к воде – на пляжи, к прудам и рекам. Несмотря на летнюю жару, температура воды в водоемах Новосибирска и ближайших районов остается достаточно низкой.

Несмотря на то, что в жаркие дни трудно отказать себе в удовольствии позагорать и окунуться в прохладную воду, врачи и спасатели призывают жителей Новосибирской области отложить открытие купального сезона.

Безопасно зайти в воду можно, когда ее температура составляет как минимум +18 °С. По данным сервиса pogoda1.ru,температура воды в Оби в субботу, 21 мая, составит всего +15 °С. В воскресенье, 22 мая, вода чуть прогреется – до +16 °С. Однако для безопасного купания этого все равно недостаточно.