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Жителям Новосибирской области запретили купаться в реках и озерах

Фото Жителям Новосибирской области запретили купаться в реках и озерах
Фото Жителям Новосибирской области запретили купаться в реках и озерах

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Спасатели призвали граждан не купаться в водоемах Новосибирской области в выходные 21 и 22 мая из-за холодов.

Спасатели и врачи порекомендовали жителям Новосибирской области воздержаться от купания в водоемах в ближайшие выходные из-за недостаточно высокой температуры воды.

Предстоящие выходные порадуют жителей Новосибирска хорошей погодой. Температура воздуха в воскресенье прогреется до +30 градусов. В такую погоду возникает естественное желание освежиться и многие горожане устремляются поближе к воде – на пляжи, к прудам и рекам. Несмотря на летнюю жару, температура воды в водоемах региона остается достаточно низкой. Купаться сейчас опасно – это может привести к простудам, ОРВИ, пиелонефритам и циститам.

В жаркие дни трудно отказать себе в удовольствии позагорать и окунуться в прохладную воду, однако врачи напоминают, что безопасно зайти в воду можно, когда ее температура составляет как минимум +18 градусов. По данным сервиса pogoda1.ru,температура воды в Оби в субботу, 21 мая, составит около +15 градусов.

Кроме того, земля пока тоже остается холодной, поэтому любителям пикников рано на ней сидеть.

К призывам врачей воздержаться от начала купального сезона присоединяются и эксперты МЧС России по Новосибирской области. Сотрудники экстренного ведомства отметили, что установившаяся жаркая погода повышает вероятность возникновения несчастных случаев на водоемах. Наиболее опасными для купания и отдыха на воде являются Новосибирское водохранилище, река Бердь, Иня, Обь и озера Чаны и Сартлан.

Напомним, во время отдыха на природе нужно максимально прикрывать одеждой открытые участки тела для защиты от клещей и других насекомых. С начала сезона уже больше 2 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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