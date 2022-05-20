Эксперт из Новосибирска рассказала о будущем McDonald’s под новым брендом

Фото Дениса Винокурова

Председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина считает, что уход бренда McDonald’s не повлияет на спрос самой продукции, если её качество останется на прежнем уровне.

Эксперт Галина Ильина рассказала о судьбе ресторанов сети McDonald’s, новым владельцем которых в России стал кузбасский бизнесмен Александр Говор. Его компания «ГИД» управляет 25 ресторанами сети в сибирских городах, в том числе, в Новосибирске.

"Для аудитории всегда важен продукт. Если это хороший продукт с тем же качеством, то ему по сути баз разницы как это называется", — прокомментировала изданию БФМ-Новосибирск председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина.

По её оценке, уход бренда McDonald’s с российского рынка никак не отразится ни на спросе на продукцию данной категории, ни на потребителей. Главное, чтобы было сохранено качество "булочки с котлетой", к которой привык пользователь.

Ильина привела примеры компаний, которые изначально работали по федеральной франшизе, но и после переименования и ухода в самостоятельное плавание сумели не растерять клиентов.

"Я думаю, что здесь никто ничего не потеряет, тем более, что в Сибирь Макдональдс зашел достаточно поздно, когда уже сформировались другие предложения, и здесь рецептуры останутся, поставщики местные. Я не думаю, что клиентская база куда-то уйдет", — добавила она.

Напомним, 19 мая стало известно, что американская компания McDonald's продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Необходимые стадии согласования сделки будут завершены в ближайшие недели. Согласно договору, для всех сотрудников McDonald's будут сохранены рабочие места на аналогичных условиях как минимум на два года.

Как ранее писал Сиб.фм, в России работает около 850 заведений McDonald’s, из них 12 — в Новосибирске. Руководство McDonald’s уходит из России из-за спецоперации на Украине и введённых экономических санкций.