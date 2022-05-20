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Момент падения ребёнка из окна 17-этажки в Новосибирске попал на видео

Фото Момент падения ребёнка из окна 17-этажки в Новосибирске попал на видео
Фото Момент падения ребёнка из окна 17-этажки в Новосибирске попал на видео

Фото: кадр из видео, размещённого в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»

Камера видеонаблюдения сняла момент падения годовалого мальчика из окна 17-этажного дома в Первомайском районе. Запись появилась в социальных сетях.

18 мая в Первомайском районе Новосибирска произошёл несчастный случай: годовалый ребёнок выпал из окна 17-этажного дома на улице Одоевского. Мальчик выжил и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Момент падения сняла камера видеонаблюдения. Ролик появился в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как одна женщина, заметив ребёнка в окне, быстро подбегает к фасаду, чтобы его поймать, но не успевает.

Напомним, падение произошло с высоты второго этажа. В управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщил, что переломов у мальчика не зафиксировали.

В ГУ МВД по региону уточнили, что семья пострадавшего не состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, по факту ЧП начата проверка.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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