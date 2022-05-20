Начальник дептранса Васильев заработал в 5 раз больше мэра Новосибирска

Фото с личной страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев в 2021 году заработал 19,6 миллионов рублей, это почти в пять раз больше дохода градоначальника Анатолия Локтя.

Руководитель дептранса мэрии Новосибирска Константин Васильев второй год подряд демонстрирует рекордный уровень дохода. По итогам 2021 года чиновник заработал 19,6 миллионов рублей (в том числе доход с предыдущего места работы). Это почти в пять раз больше, чем заработал городской глава Анатолий Локоть. В 2020-м Васильев тоже отчитался о солидном достатке — тогда в декларации фигурировали 13, 7 миллионов рублей.

Такие данные содержатся в сведениях о доходах, размещённых 19 мая на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Согласно декларации, в собственности Васильева имеются две квартиры площадью 86 и 25 квадратных метров. Также на чиновника записан автомобиль «Volkswagen Tiguan».

Стоит отметить, что супруга дорожника также задекларировала солидный доход за 2021 год — более 10 миллионов рублей. Годом ранее жена главы дептранса отчиталась о доходн в 20 тысяч рублей. Тогда в ее владении имелась одна из трёх долей в квартире, площадь которой составляет 68,7 квадратных метра. Дополнительно в её пользовании квартира в 86,9 квадратных метра, её же использует и несовершеннолетний сын чиновника.

Как ранее писал Сиб.фм, о назначения в мэрию на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев занимал должность председателя банка «Акцепт».

Должность в мэрии города он занял в октябре 2021 года.