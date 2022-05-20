Мэр Новосибирска Локоть в 2021 году заработал более 4,2 млн рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о своих доходах в 2021 году.

Декларацию о доходах главы Новосибирска опубликовали на сайте мэрии 20 мая. Согласно документу, Анатолий Локоть в 2021 году заработал 4 млн 207 тыс. рублей.

В 2021 году Локоть задекларировал доход в 4 миллиона 207 тысяч рублей. У градоначальника в собственности есть квартира площадью 34,3 квадратных метра. В пользовании у Локтя квартира площадью в 105 квадратных метров. Автомобилей, земельных участков и домов в собственности у мэра нет.

Мэр Новосибирска в 2021 году заработал чуть больше, чем в прошлом году. В 2020 году в декларации о доходах Анатолий Локоть указал 4,2 млн рублей.

Супруга мэра задекларировала 1 миллион 402 тысячи рублей дохода. Годом ранее ее доход составлял 1,3 млн рублей.