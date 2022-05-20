Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Националист Волына сдался в плен на «Азовстали»

Фото Националист Волына сдался в плен на «Азовстали»
Фото Националист Волына сдался в плен на «Азовстали»

Фото Минобороны России

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына вышел с территории «Азовстали».

Российские военкоры сообщили о сдаче в плен националиста Волыны. Он вышел с «Азовстали» 20 мая.

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына вышел «Азовстали» для сдачи вечером 20 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Волына вышел с «Азовстали», – написала Куксенкова.

Журналист добавила, что Волына вышел без замкомандира полка «Азов» Святослава Паламара с позывным Калина.

«Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – заключила военкор.

Информацию о том, что Волына сдался в плен, подтвердили еще несколько авторитетных российских изданий, в том числе «Известия», а также многие Telegram-каналы, авторы которых находятся на месте событий. Официальные структуры информацию пока не подтвердили

Напомним, вчера военкоры сообщили о сдаче в плен еще одного нациста с позывным Калина. Святослав Паламар якобы вышел с «Азовстали» вечером 18 мая. Официального подтверждения этой информации не было. Позднее Калина записал видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему находится на территории «Азовстали».

* «Азов» – запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

На данный момент с «Азовстали» вышли уже больше 2 тысяч украинских боевиков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22858
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
20585
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
12746
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
11383
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
11004
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году
9636
Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022
9367
Когда закончится ретроградный Меркурий в мае 2022: астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений