Националист Волына сдался в плен на «Азовстали»

Фото Минобороны России

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына вышел с территории «Азовстали».

Российские военкоры сообщили о сдаче в плен националиста Волыны. Он вышел с «Азовстали» 20 мая.

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына вышел «Азовстали» для сдачи вечером 20 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Волына вышел с «Азовстали», – написала Куксенкова.

Журналист добавила, что Волына вышел без замкомандира полка «Азов» Святослава Паламара с позывным Калина.

«Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – заключила военкор.

Информацию о том, что Волына сдался в плен, подтвердили еще несколько авторитетных российских изданий, в том числе «Известия», а также многие Telegram-каналы, авторы которых находятся на месте событий. Официальные структуры информацию пока не подтвердили

Напомним, вчера военкоры сообщили о сдаче в плен еще одного нациста с позывным Калина. Святослав Паламар якобы вышел с «Азовстали» вечером 18 мая. Официального подтверждения этой информации не было. Позднее Калина записал видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему находится на территории «Азовстали».

* «Азов» – запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

На данный момент с «Азовстали» вышли уже больше 2 тысяч украинских боевиков.