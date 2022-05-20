«Не ведитесь на кремлёвские диеты»: жительница Новосибирска рассказала, как похудела со 100 килограммов

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы рассказали, какие способы помогли им похудеть на 20 и 60 килограммов, не набрать сброшенный вес обратно, и продолжать улучшение качества тела даже после окончания «пляжного сезона».

С наступлением тепла всё больше жителей Сибири открывают сезон «подготовки к лету». Как правило, самыми популярными методами для «экстренного» похудения, на которое отводится один-два месяца, становятся жёсткие диеты с урезанием суточного калоража до минимального уровня, многочасовые нагрузки в спортзале «до упора», а также приём различных препаратов — от жиросжигателей до мочегонных и подавляющих аппетит. Несколько новосибирцев рассказали Сиб.фм, какие методы действительно помогли им снизить вес на десятки килограммов и сохранить результат, а эндокринолог-диетолог и фитнес-тренер объяснили, каким образом выстроить процесс улучшения тела эффективно и без вреда для организма.

На пути к желаемой фигуре 30-летний Марат сделал три «захода», которые с учётом перерывов заняли два года. Первая попытка случилась около пяти лет назад, когда стрелка на весах подобралась к значению «95».

«Тело было рыхлым, всё висело... Начались проблемы с подъёмом по лестницам, плюс эстетическое восприятие себя как человека тоже сильно подкачало», — рассказал Марат.

Тогда мужчина начал самостоятельно заниматься в фитнес-зале, а также добавил в ежедневное расписание пятикилометровые пробежки. Для дополнительного эффекта Марат стал принимать жиросжигающие препараты. Такой комплекс действий дал заметный результат: за три месяца мужчина похудел на 20 килограммов.

«Среднестатистическая потеря веса в безвредном для организма темпе — 3-4 килограмма в месяц, то есть около 500 граммов в неделю. Но, безусловно, конечные цифры зависят от множества факторов: исходного результата, прилагаемых усилий, метаболического аспекта. Беспроигрышный вариант — сделать биоимпедансометрию, чтобы посмотреть качественный состав тела — сколько в нём мышечной массы, жировой ткани и воды. Такой анализ можно делать не только в начале похудения, но и в динамике, чтобы понимать, за счёт какого компонента идёт снижение веса», — уточнила эндокринолог-диетолог, заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Галия Сабаева.

«Люди перестали меня узнавать — это было буквально первой их фразой, если мы встречались где-то на улице», — рассказал Марат.

После переезда в другой город спорт временно исчез из жизни Марата, и вес мужчины начал возвращаться. Когда весы показали больше 80 килограммов, он снова взял абонемент в фитнес-клуб. Количество жировой ткани вновь начало уменьшаться, пока Марат снова сделал перерыв в занятиях из-за высокой загруженности.

«У тех, кто раньше не был знаком с тренажёрами, адаптация к физическим нагрузкам занимает около полутора-двух месяцев: необходимо придать тонус мышцам, познакомиться с техникой выполнения упражнений, и только потом — переход к нормальным тренировкам. Но если человек занимается спортом не на постоянной основе, а приходит к желаемому результату и бросает, для организма это снова стресс, как и начало тренировок. Стресс запускает выработку кортизола, который разрушает мышечную ткань, и тогда возвращаются жировая ткань и отёки — причём зачастую в большем объёме, чем до тренировок», — объяснила Анна Чучкова, мастер спорта по бодифитнесу и тренер в ALEX FITNESS.

Спустя время мужчина сделал новый «заход»: стал регулярно заниматься в зале под наблюдением тренера.

Также он отрегулировал приём фармакологических препаратов и питание — минимизировал жиры, увеличил процент белка, и снизил употребление углеводов

«Каждый раз ты по факту начинаешь заново, но мой крайний рывок стал новым этапом с более осознанным подходом», — объяснил Марат.

По словам эндокринолога-диетолога Галии Сабаевой, в процессе стремления к своему образу идеального тела главное — система и регулярность.

«Всё начинается с базовых вещей: режим питания, физической активности и качественного сна, также большое значение играет режим труда и отдыха. Но первое, на что я обратила бы внимание, если человек решил худеть — ментальное здоровье: очень много ситуаций, когда у человека есть определенные взаимоотношения с едой в контексте расстройств пищевого поведения и замещения. Долгосрочного результата не получится без понимания того, что все эти инструменты — не период «с 1 по 30», а стиль жизни», —

прокомментировала специалист.

46-летняя Наталья начала добиваться фигуры ещё с подросткового возраста. По словам женщины, она «всегда была пухленькой», поэтому диеты — от кремлёвской и кефирной до голодовок, а также «волшебные таблетки», появились в её жизни с 14 лет. Определённый эффект всегда достигался, но сброшенный вес не только возвращался достаточно быстро, а приносил и дополнительные килограммы. В итоге к 40 годам вес Натальи перешёл отметку в 100.

«Не ведитесь на кремлёвские диеты и волшебные таблетки. Это не работает», — посоветовала женщина.

«Никакие изменения в жизни не должны совершаться через насилие и страдание. Поэтому когда речь идёт о похудении, категорические нельзя насиловать себя и голодать. Лечебное голодание и интервальное питание — подходящий и рабочий инструмент далеко не для каждого. И точно требуется консультация специалиста, чтобы понять, готов ли организм испытывать такую серьёзную стрессовую нагрузку», — подчеркнула эндокринолог-диетолог Галия Сабаева.

На необходимость пропорционального распределения нагрузки и отдыха обращает внимание и тренер Анна Чучкова.

«Ни в коем случае нельзя бросаться на тренировки сломя голову и заниматься семь раз в неделю: наши мышцы нуждаются в отдыхе! Организм не должен испытывать перетренированность, усталость и истощение, иначе это снова выработка кортизола, который убивает результат. 2-3 силовые тренировки в неделю — нормальная нагрузка; можно добавить день кардио, но не более того», —

дополнила тренер.

В 45 лет Наталья попала к эндокринологу: специалист нашёл причину излишнего веса и помог наладить контроль гормонов. Тем не менее, набранный за годы вес было необходимо уменьшать. В одной из командировок, чтобы занять свободное время, женщина начала много гулять, и скоро обнаружила, что вес стал снижаться. Тогда Наталья стала отслеживать количество пройденных шагов, а также увеличивать их количество каждый день. Таким образом ей удалось избавить от 20 килограммов за полгода.

«Очень важен настрой и мотивационный компонент: если мы понимаем, что «похудеть» — не разовая акция, а стимул к тому, что сейчас мы начинаем нашу работу по улучшению здоровья и качества жизни, то и продолжаем это делать вдолгую. Пусть это будет вдохновляющий аспект, который даст энергетический ресурс на длительную работу», —

пояснила медик.

Эндокринолог-диетолог подчеркнула: безопасных для организма способов «экстренного» похудения не существует. Кроме того, чаще всего избыточный вес — не следствие нарушений гормонального фона, а их причина.

«Как правило, как раз скачки веса приводят к сбою гормонального фона, и это замкнутый круг. Поэтому в каждом случае требуется индивидуальная оценка: кроме различной скорости метаболизма, у всех нас разные исходные условия жизни, анамнез, генетика — и это всё нужно учитывать», — дополнила Галия Сабаева.

В октябре прошлого года Наталья включила в своё расписание не только три часа ежедневных прогулок — утром перед работой, на обеденном перерыве и вечером, но также занятия с тренером три раза в неделю. Он же корректирует и питание женщины. К лету 2022 года исходная цифра на весах стала меньше на 60 килограммов.

Тем не менее, ориентироваться исключительно на показания весов стоит не всегда: когда место жировой ткани занимают мышцы, цифры могут пойти вверх, а вот объём тела будет стремиться к уменьшению.

«Большое количество жировой ткани равно малому объёму мышечной массы, поэтому можно заниматься и набирать вес, но при этом юбка начнёт спадать», — пояснила Анна Чучкова.

Также эксперты прокомментировали распространённый метод приёма жиросжигателей без занятий спортом.

По словам врача Галии Сабаевой, на самом деле этот ход обладает практически нулевой эффективностью.

«Это не волшебная таблетка — без физической нагрузки эффективности не будет. Но может быть и такой вариант: вы принимаете жиросжигатель, даёте нагрузку, но не получаете эффект — тогда это более глубинные вопросы в состоянии организма. Индивидуальная непереносимость, хронические заболевания в фазе обострений тоже надо учитывать», — уточнила эндокринолог-диетолог.

Как дополнила тренер Анна Чучкова, практически все жиросжигатели — это блокаторы аппетита либо термогеники.

«Термогеники поднимают температуру тела, за счёт чего просто выходит лишняя жидкость, а блокаторы аппетита по сути то же голодание. После того как человек заканчивает их приём, как правило, вес возвращается снова, ещё и с запасом, поэтому пить все эти таблетки без активной физнагрузки бесполезно», — пояснила тренер.

Галия Сабаева обратила внимание: во время приёма любого препарата необходимо наблюдать за реакцией своего организма.

«И даже не принимая препаратов, нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием и состоянием», — резюмировала медик.

Ранее на Сиб.фм рассказали историю девушки, похудение которой до 40 килограммов перетекло в практически полый отказ от еды и анорексию.